بالأسعار ونظام السداد.. كيف تحصل على قطعة أرض متميزة في المدن الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال رغبات المتقدمين للحجز ضمن المرحلة الجديدة من أراضي الإسكان المتميزة.

وتتضمن الأراضي السكنية المتميزة، 1719 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 192 مترًا، وحتى 1200 متر، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة – السادات - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة).

ويصل مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، لـ100 ألف جنيه، لكن في مدينة أخميم الجديدة يصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه فقط، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.

وينشر الخليج 365 الأسعار داخل كل مدينة والتي جاءت على النحو التالي:

- مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 3805 جنيهات، ووصلت قطعة الأرض الـ500 متر لـ2 مليون و73 ألف جنيه.

- مدينة بدر سجل المتر 3390 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ532 مترا نحو 2 مليون و75 ألف جنيه.

- مدينة العاشر من رمضان سجل سعر المتر 1920 جنيها، ووصل سعر قطعة الرض الـ459 مترا لـ987 ألف جنيه.

- مدينة السادات سجل سعر المتر 1815 جنيها، وقطعة الأرض الـ600 متر سجلت مليون و176 ألف جنيه.

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- مدينة برج العرب الجديدة، سجل المتر 2620، حيث وصلت قطعة الأرض الـ260 مترا لـ735 ألف جنيه.

- الفيوم الجديدة، سجل سعر المتر 1785 جنيها، ووصلت قطعة الأرض الـ630 مترا لمليون و259 ألف جنيه.

- بني سويف الجديدة، سجل سعر المتر 2200 جنيه، وقطعة الأرض الـ460 مترا سجلت مليون و92 ألف جنيه.

- أسيوط الجديدة، وصل سعر المتر بها لـ1530 جنيها، وقطعة الأرض الـ864 مترا سجلت مليون و401 ألف جنيه.

- غرب أسيوط، وصل سعر المتر لـ2200 جنيها، فيما بلع سعر قطعة الأرض الـ758 مترا مليون و759 ألف جنيه.

- أسوان الجديدة، وصل سعر المتر بها لـ1370 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ471 مترا نحو 710 آلاف جنيه.

- طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 1715 جنيها، بينما وصلت قطعة الأرض الـ663 مترا لمليون و206 آلاف جنيه.

نظام السداد:

يتم سداد مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن قطعة الأرض بعد التخصيص بحوالي شهر، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض البالغ 75% على 3 سنوات أقساط ربع سنوية.