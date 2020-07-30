صحيفة أسترالية: ولاية فيكتوريا تسجل 723 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):
تستعد ولاية فيكتوريا الأسترالية للإعلان عن تسجيل رقم قياسي في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 723 حالة جديدة، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه مدينة ملبورن، عاصمة الولاية، من أجل احتواء تفشي الوباء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس نقلا عن صحيفة "ذا أستراليان".
وأشارت الصحيفة، التي لم تذكر مصدر معلوماتها، إلى أن الحصيلة الجديدة تتجاوز الرقم القياسي لعدد حالات الإصابة في يوم واحد بـ 200 حالة تقريبا.
وتجاوزت أعداد إصابات الموجة الثانية التي ارتفعت بسرعة منذ بداية يوليو في أستراليا الآن الأرقام التي حدثت في ذروة التفشي الأول للفيروس في مارس وأوائل أبريل.
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