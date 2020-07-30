الإمام الطيب يكشف فضائل يوم عرفة.. ويقدم نصيحة ودعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا.

وتابع: "فيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته، فلنغتنم فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة والصيام والإكثار من الطاعات، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين" .

واختتم الدكتور أحمد الطيب: "اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أجبته، يا أرحم الراحمين".

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