الكويت تعلن عودة رحلات الطيران باستثناء 7 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - فتحت دولة الكويت، خطوط الطيران مرة أخرى أمام المواطنين من وإلى البلاد اعتباراً من الأول من أغسطس.

وأعلنت الكويت عودة حركة الطيران باستثناء القادمين من بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال، وفق سكاي نيوز.

وأعلنت الكويت أعلنت الشهر الماضي أنها ستستأنف جزئيا الرحلات التجارية اعتبارا من أغسطس، لكنها لا تتوقع أن تصل إلى الطاقة التشغيلية قبل عام من الآن، حيث يتعافى قطاع الطيران تدريجيا بعد التوقف الناجم عن أزمة كوفيد-19.

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