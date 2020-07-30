حالات الوفاة بكورونا في أمريكا تتجاوز حاجز الـ 150 ألفا

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 150 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حسب تعداد وضعته جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، بلغت الوفيات في الولايات المتحدة 150034 في حين سجلت البرازيل 88539 وفاة، والمملكة المتحدة 45878

، والمكسيك 44876 وإيطاليا 35123 وفاة، وأحصت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 1592 وفاة إضافية نتيجة "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، في حصيلة ثقيلة لم تسجل منذ شهرين ونصف الشهر.

وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية يونيو، خاصة في جنوب وغرب البلاد وتعد فلوريدا هي أكثر المناطق التي تثير القلق، إذ سجلت الأربعاء 216 وفاة إضافية جراء الفيروس، في حصيلة قياسية في الولاية السياحية التي تعاني تباطؤا في إجراء الفحوص ونقصا في تتبع مخالطي المصابين.