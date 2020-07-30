كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفيات كورونا في الولايات المتحدة تكسر حاجز الـ150 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، الأمريكية، تجاوز أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حاجز 150 ألف حالة وفاة.

وحسب شبكة "سي إن إن"، فقد ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي تعد أكثر دول العالم تضررًا من الوباء، لتصل إلى 4 ملايين و396 ألفًا و30 حالة إصابة، وارتفعت حالات الوفاة إلى 150 ألفًا و34 وفاة، في كافة الولايات الأمريكية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17 مليون و133 ألف إصابة، بينهم أكثر من 668 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10،659 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.