شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الإصابات بكورونا في الصين ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

أفادت لجنة الصحة اليوم الخميس بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس الأربعاء ارتفاعا من 101 حالة في اليوم السابق.

وذكر بيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ وواحدة في بكين وثلاث حالات وافدة.

وأبلغت الصين عن 21 مريضا جديدا بدون أعراض انخفاضا من 27 في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة إن البر الرئيسي للصين سجل حتى أمس الأربعاء 84165 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وظل عدد الوفيات بكوفيد-19 عند 4634.