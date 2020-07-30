شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك... 5752 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء أن البلاد سجلت 5752 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و 485 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 408449 والوفيات إلى 45361. والمكسيك رابع أعلى دولة في عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا. وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

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