شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص في انفجار بـ " فوكوشيما" والان نبدء بالتفاصيل
تحديث طوكيو 30 تموز/يوليو (د ب أ)- أفادت وكالة كيودو للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار وقع في منطقة كورياما بمقاطعة فوكوشيما.
وأضافت الوكالة أنه يشتبه في أن الانفجار ، الذي وقع حوالي الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي ، نجم عن تسرب غاز.
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