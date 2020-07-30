شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6273 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.

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