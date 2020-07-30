شكرا لقرائتكم مصادر: الكاظمي يعلن نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر العربية، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيعلن اليوم الخميس نتائج التحقيق حول قتل متظاهرين في ساحة التحرير في المظاهرات الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي دعا في اجتماع أمني عقده، الأربعاء، مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية وتلبية مطالب المحتجين المشروعة، وذلك بعد مواجهات جرت ليل الاثنين- الثلاثاء بين محتجين وقوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد، أدت إلى مقتل متظاهر.

وبعد المواجهات، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بعدم استخدام الذخيرة الحية مع المتظاهرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأشار بيان حكومي إلى أن "الكاظمي عقد في مقر وزير الداخلية اجتماعا مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني".

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وأضاف: "تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث، ووجه الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الاحداث المؤسفة التي جرت على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها 72 ساعة".

وأشار البيان الحكومي إلى أن "التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين".

وسط بغداد - 27 يوليو (فرانس برس)

وتم التأكيد خلال الاجتماع بحسب البيان، على دعوة المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوه المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وأكد البيان أن "الاجتماع ناقش قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما، وأن تولي الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها".