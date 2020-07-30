شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان": إحلال وتجديد شبكات المرافق بعد قرار وقف تراخيص البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار وقف تراخيص البناء فى بعض المحافظات يأتى فى إطار الحفاظ على البنية التحتية، خاصة فى الوقت الذى يتم إزالة التعديات على أراضى الدولة والمخالفات التجاوزات، بالإضافة لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على أرض الواقع، مما يعنى ان وقف الترخيص يساهم بشكل كبير فى إعادة ترتيب الأولويات والحفاظ على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وقف التراخيص لفترة محددة يعنى إعادة دراسة المنطقة وذلك للوقوف على مدى الطاقة الاستيعابية لها وهل تتحمل هذه المنطقة بناء عقارات أخرى، وما الارتفاع المطلوب، وذلك من خلال الوقوف على الكثافات السكانية، وقدرة البنية التحتية بها، ومدى الاستيعاب لها، خاصة بعدما تهالكت البنية فى الكثير من المناطق التى تشهد بناء مخالف وعدم تخطيط.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض الاماكن التى لم تعد قادرة على استيعاب بناء عقارات سكنية أخرى، وهذا كله سيكون من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول كافة المحافظات والبنية التحتية، مؤكدا أن الخطوة تهدف لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الثروة العقارية.

الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، والذى تم إصداره فى 16 – 4 – 2020، للسيطرة على البناء العشوائى والبناء المخالف، باستثناء المشروعات القومية وذات النفع العام مراعاة لظروف العمران وإعادة التخطيط بمحافظة القاهرة.

وكان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قراراً بإيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بكافة أحياء القاهرة، مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات اعتبارا من شهر مايو الماضى.