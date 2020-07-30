عاجل.. الحبس النافد لدنيا باطمة وشقيقتها ابتسام وعائشة عياش في قضية “حمزة مون بيبي “

قضت الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش، قبل قليل، بعقوبة الحبس لمدة 10 أشهر نافذة، في حق الفنانة دنيا باطمة، والحبس سنة واحدة نافذة في حق شقيقتها ابتسام، وسنة ونصف في حق مصممة الأزياء عيشة عياش، وذلك بعد تورطهم في ملف “حمزة مون بيبي” الذي أصبح قضية رأي عام.

وانطلقت جلسة دنيا باطمة ومن معها، اليوم الأربعاء، في الساعة 11 صباحا، قبل أن ينطق بالخكم الابتدائي قبل قليل من صباح اليوم الخميس.

و توبعت باطمة بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

وواجهة شقيقة دنيا بطمة، نفس التهم الموجهة لشقيقتها في نفس الملف، وذلك في حالة اعتقال، فيما دنيا متابعة في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

وتوبعت، في حالة اعتقال كذلك، مصممة الأزياء “عائشة عياش”، بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد”.