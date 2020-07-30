شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر أول أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

قال مجلس الوزراء إن الكويت ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الأول من أغسطس، وفق مركز التواصل الحكومي على تويتر.

ويستثني القرار القادمين من بنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

كانت الكويت أعلنت الشهر الماضي أنها ستستأنف جزئيا الرحلات التجارية اعتبارا من أغسطس، لكنها لا تتوقع أن تصل إلى الطاقة التشغيلية قبل عام من الآن حيث يتعافى قطاع الطيران تدريجيا بعد التوقف الناجم عن أزمة كوفيد-19.