شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نقدر جهود المملكة في تفعيل «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أمس الأربعاء، عن تقدير دولة الكويت للجهود التي بذلتها المملكة وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالآلية التي اقترحتها المملكة لضمان سرعة تنفيذ وتفعيل اتفاق الرياض بما يحفظ للشعب اليمني مصالحه ويُمكن الحكومة اليمنية من ممارسة أعمالها من عدن والتفرغ لتعزيز الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية بكافة أبعادها.
ودعا المصدر كافة الفرقاء في اليمن إلى توحيد صفوفهم بما يحقق للبلد الشقيق أمنه واستقراره وسيادته ووحدة ترابه والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
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