شكرا لقرائتكم خبر عن منع تفكك المملكة المتحدة.. معركة جونسون المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أكد موقع «كاب إكس» أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه معركة قوية ضد الحزب القومي الاسكتلندي، لمنع تفكك المملكة المتحدة.

وبحسب مقال لـ «هنري هيل»، فإن الزيارة التي قام بها مؤخرا لأسكتلندا بمثابة اعتراف منه بحقيقة أن معركة الاتحاد ستحدد رئاسته للوزراء.

وأوضح أنه إذا أشرف جونسون على تفكيك هذا الاتحاد الذي يبلغ عمره 300 عام، فلن يذكره التاريخ بشيء آخر سوى ذلك.

ومضى يقول: يرث جونسون وضعًا صعبا للغاية. لأكثر من عقدين، اتبع أنصار استمرار هذا الاتحاد استراتيجية التنازل باستمرار عن المزيد والمزيد من السلطات للبرلمان الاسكتلندي والمؤسسات المفوضة الأخرى اعتقادًا بأن الوقوف في المنتصف سيكون له نتائج عكسية.

وأردف يقول: النتيجة متوقعة ويمكن التنبؤ بها، كما قال تام دالييل، وهي أن الحزب القومي الأسكتلندي أقوى من أي وقت مضى، في حين أن الموقف المؤيد للمملكة المتحدة بات في حالة يرثى لها للغاية وأن أنصار البقاء ضمن الاتحاد أصبحوا محبطين للغاية.

وتابع: بعد عقدين من الاسترضاء، يحتاج أنصار الاتحاد إلى إعادة التعبئة التنظيمية وإعادة التسلح فكريا. بعد أن وصلوا إلى السلطة كقادة منتصرين لتمرد السياسي، فإن عمليته في داونينج ستريت لمغادرة الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت على التصويت، بحاجة إلى أن تشن الآن عملية مضادة ضد آلة الحملات الأكثر فعالية في السياسة البريطانية.

وأضاف: إن صرف النقود هو المكان الواضح للبدء. وفي العناوين الرئيسية للصحف، الحكومة تبهر اسكتلندا بتمويل إضافي قدره 1.9 مليار جنيه استرليني.

لكن، بحسب الكاتب، فإن أول شيء يجب على الوزراء فعله هو البدء بإرباك حجتهم في منح استفتاء استقلال ثان في المقام الأول.

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وتابع يقول: إن تصويت عام 2014 كان من المفترض أن يكون مرة واحدة في كل جيل، لكن الحزب القومي الأسكتلندي يطالب به الآن مرة أخرى بحجة تغير الظروف.

وأردف: هناك حجج أخرى أكثر جوهرية وقف هذا الاستفتاء بشكل اختياري. أهم هذه الحجج أن السماح بمسألة الاستقلال بشكل متكرر يقوض الوظائف الأساسية للاتحاد، مما يجعل من الصعب على الحكومة القيام باستثمارات طويلة الأجل في اسكتلندا ويصعب تبرير التحويلات المالية بين الدول الأصلية، حيث لا يمكن القبول بالتشارك والتقاسم إذا احتفظ أحد الأطراف بالحق في الخروج في اللحظة التي يُطلب فيها من الآخر دفع الثمن.

ونوه الكاتب بأن بريطانيا استثنائية على الصعيد الدولي بشأن مدى سهولة الانفصال عنها، مضيفا: العديد من الدول الأخرى، مثل ألمانيا والولايات المتحدة، تحظر دستوريا الانفصال. مع أخذ هذا المعيار في الاعتبار، ليس من خيانة ليبراليتنا وضع قيود على عدد المرات التي يمكن فيها للحزب القومي الأسكتلندي محاولة تفكيك بلدنا.

وأردف: بعد ذلك، تحتاج الحكومة إلى مراجعة هيكل الدولة للتأكد من أنها تعمل لدعم الاتحاد.

وأوضح أنه يتعين على جونسون التراجع عن خطط إلغاء شرطة النقل البريطانية في اسكتلندا، مضيفا «سيكون ذلك وسيلة أخرى واضحة للغاية لإثبات استعداده لحماية المؤسسات الوطنية الهامة ضد الاستيلاء على السلطة بشكل غير لائق».

ومضى يقول: سيثير الديموقراطيون ضجة كبيرة ضد مثل هذه الإجراءات، وسوف يُنتقد رئيس الوزراء من قبل أولئك الذين يعتقدون أن الوقوف في وجههم غير مسؤول وأنه لا يمكن إنقاذ الاتحاد إلا بإبقائهم سعداء. وسوف يدفعه البعض حتى إلى تبني نوع من الحل الفيدرالي.

وأضاف: لكن جونسون يجب أن يتذكر دائما أنه لم يكن أحد من أسلافه الأربعة الذين استسلموا لهذا المنطق ترك الاتحاد أقوى مما ورثوه.

وتابع: على الرغم من أن أفضل نتيجة هي تجنب الاستفتاء تماما، سيكون من غير الحكمة عدم التحوط ضد هذا الاحتمال والبدء في إعداد الآلة الموالية للمملكة المتحدة.