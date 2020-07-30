الكويت والأردن يثمنان جهود السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب كل من الأردن والكويت تقديرهما للجهود التي بذلتها السعودية لسرعة تنفيذ وتفعيل اتفاق الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية تأكيده أن تفعيل اتفاق الرياض يحفظ للشعب اليمني مصالحه ويمكن حكومته من ممارسة أعمالها من عدن والتفرغ لتعزيز الجهود لإنهاء أزمة هذا البلد بكافة أبعادها.

ودعا المصدر كافة الفرقاء في اليمن إلى توحيد صفوفهم بما يحقق لبلدهم الأمن والاستقرار والسيادة ووحدة ترابه والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

بدورها، رحبت الخارجية الأردنية بجهود السعودية التي أدت إلى تطورات إيجابية وأسهمت في تسريع العمل لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووصفت الخارجية الأردنية هذه الخطوة بأنها مهمة لوقف إطلاق النار والتصعيد والدفع باتجاه إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن ودعم مسار الحل السياسي بهدف إنهاء الأزمة اليمنية.

وقبل ساعات، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية.



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بدوره، اعتبر السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية لسلام دائم باليمن واستقرار المنطقة.

وفجر الأربعاء، أعلنت السعودية تقديمها آلية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.

كما شملت تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو/حزيران الماضي.

وإلى جانب إشادتها بالآلية وبنودها، ثمنت منظمة التعاون الإسلامي استمرار تحالف دعم الشرعية في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.