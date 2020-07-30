رصد طائرتي شحن عسكري تركيتين أثناء مغادرتهما غرب ليبيا

قال مصدر عسكري ليبي إنه تم رصد طائرتي شحن عسكري تركيتين لدى مغادرتهما الأراضي الليبية في إطار الجسر الجوي بين مليشيات طرابلس وأنقرة.

وبحسب المصدر فإنه تم رصد ومتابعة طائرة شحن C130 عسكرية تركية أثناء مغادرتها عند الساعة العاشرة صباح الأربعاء قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية غربي البلاد، متجهةً إلى تركيا.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الطائرة كانت تحمل معدات وتجهيزات لتجهيز القاعدة كمنطلق للعمليات التركية في المنطقة.

وتابع أنه بالتزامن مع ذلك تم رصد مغادرة طائرة أخر للشحن العسكري A400 انطلقت من مصراتة بعد إفراغ دفعة جديدة من المرتزقة السوريين فيها، في إطار الجسر الجوي المستمر.

كانت مواقع دولية متخصصة في الرصد الجوي والعسكري، رصد طائرات تركية متجهة إلى مطار مدينة مصراتة الليبية، استمرارا لمخطط رجب طيب أردوغان لنقل المرتزقة والسلاح إلى طرابل.

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وتستمر تركيا في تحدي القرارات الدولية التي تحظر نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا رغم تلويح أوروبي بفرض عقوبات.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، لا تزال المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة تحشد قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.

وكانت مصر قد حذرت من أن سرت خطا أحمر بالنسبة للقاهرة واعتبرت أن سقوطها في يد الإرهاب يهدد عمقها الاستراتيحي.

ووافق البرلمان المصري بالاجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي للبلاد في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين إنتهاء مهمة القوات.

