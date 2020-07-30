ألمانيا: الخطة الأمريكية لسحب ١٢ ألفا جنديًا من البلاد ليست نهائية وقد تخضع لتعديل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت ألمانيا مساء الأربعاء، إنها أخذت بعين الاعتبار الخطط الأمريكية لسحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من البلاد وتقليص عددهم إلى نحو 25 ألفًا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ونشرت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء بيانًا مشتركًا لوزارتي الخارجية والدفاع والبوندستاج (البرلمان) ورؤساء حكومات الولايات الاتحادية الألمانية، جاء فيه أنه "وفقًا للمعلومات المقدمة من قبل الحكومة الأمريكية، فإنها تخطط لتقليص قوتها العسكرية المنتشرة دائما في ألمانيا إلى ما أقصاه 25 ألف عسكري".

وتابع البيان، أن الحكومة الاتحادية أخذت هذا القرار بعين الاعتبار وستنسق عملها بشكل وثيق مع الولايات الاتحادية المتأثرة به والحكومة الأمريكية وحلف الناتو بهدف تطبيق القرار لاحقًا.

وأشار البيان إلى أن الخطط الأمريكية ليست نهائية وقد تخضع لتعديل، وأن بعض الإجراءات الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية قد تجري خلال فترة قريبة، لكن معظمها يتطلب فترة طويلة لتنفيذها.

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وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن خطط الولايات المتحدة لسحب نحو 12 ألف عسكري من ألمانيا لإعادة نشر جزء منها في دول أخرى بحلف الناتو وإعادة الجزء الآخر إلى الولايات المتحدة. وتوقع بدء عملية الانسحاب خلال الأسابيع القريبة القادمة.

من جانبها كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن خطة لسحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا بعد أن وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بأنها "مُقصرة" في الإنفاق العسكري.

وقال مسؤولون في البنتاجون، في تصريحات أوردتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، إن الخطة، التي تتضمن إعادة 6400 جندي أمريكي إلى الولايات المتحدة ونقل 5600 آخرين إلى دول أخرى في أوروبا، هي جزء من جهود البنتاجون الواسعة لإعادة توزيع القوات الأمريكية حول العالم لتحقيق تنافس أفضل مع التهديدات الجديدة من روسيا والصين.

وأوضح المسؤولون أنه بعد تنفيذ الخطة سيتبقى 24 ألف جندي أمريكي في الأراضي الألمانية، والتي نشرت فيها الولايات المتحدة أعداد كبيرة من قواتها منذ نهاية الحرب الباردة.