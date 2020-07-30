الجيزة: رش وتعقيم المجازر الآلية بالواحات البحرية استعداد لعيد الأضحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلنت محافظة الجيزة، رش وتعيقم المجزر الآلي بمدينة الباويطي، ومجرز قرية الزبو وقرية منديشة، وذلك استعداداً لفتحهم أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى بالمجان تنفيذاً لتعليمات محافظ الجيزة. وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزةن بمتابعة أعمال الرش والتطهير المجازر الآلية، وبمتابعة الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية وبالتعاون مع الإدارة البيطرية بالواحات.​

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