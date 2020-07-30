محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلن حي الهرم بالجيزة، عن ضبط مقهى السلطان بطريق الجيش كفرالجبل، يقوم بتقديم الشيشة للزبائن، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين، وذلك بمتابعة اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم.
وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إن ذلك يأتي استكمالا لحملات ضبط المنشات غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة: ضبط مقهى يقدم الشيشة للزبائن بكفرالجبل في الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.