الأفغان يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار

وأعلن الغريمان وقفا مؤقتا لإطلاق النار يبدأ أول أيام عيد الأضحى، ويستمر خلال العطلة، في ثالث هدنة فقط خلال الحرب المستمرة منذ 19 عاما.
وقال صاحب متجر في كابول يدعى علي: إنّ 3 أيام ليست كافية. نريد سلاما إلى الأبد». وأضاف «لنا الحق في العيش بسلام مثل باقي البلاد، نريد أن يتقدم بلدنا. جميعنا مرهقون من هذه الحرب».
وعرضت طالبان التي رفضت عبر سنين بحزم دعوات الحكومة لوقف إطلاق النار، وضاعفت هجماتها حتى بعد توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة.
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