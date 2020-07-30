تظاهرت حاشدة ضد رئيس وزراء بلغاريا

احتشد المتظاهرون ضد رئيس وزراء بلغاريا بويكو بورسيوف، في عدة تقاطعات رئيسية بالعاصمة صوفيا، وذلك قبل ساعات مما يتوقع أن تكون أكبر تظاهرة خلال موجة الاحتجاجات الحالية.

وتعهد المنظمون بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور، حيث يتدفق المتظاهرون من جميع أنحاء البلاد نحو العاصمة.

وتجمع الحركة الاحتجاجية، التي تم تدشينها في السابع من يوليو الحالي عدة فصائل من الطيف السياسي في بلغاريا، حيث تتحد هذه الفصائل في المطالبة باستقالة بورسيوف وإجراء انتخابات مبكرة. كما أنها تريد أن يتنحى ممثل الادعاء إيفان جيدزهيف عن منصبه.

ويتهم منظمو الاحتجاجات الحكومة بالفساد، ويهددون الآن بالبقاء في الشوارع حتى تلبية مطالبهم.