كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على النظام السوري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مراسل قناة الغد من واشنطن عمر محمد، أن مسؤولا أمريكيا ذكر أن العقوبات التي تم تطبيقها على حافظ بشار الأسد نجل الرئيس السوري وعدد من مسؤولي النظام السوري جاءت في تطبيق إطار قانون قيصر.

وأضاف أن المسئول الأمريكي أكد أن العقوبات تم تطبيقها على حافظ بشار الأسد وذلك منعا لإقامته أي أعمال تجارية أو سياسة لصالح عائلته.

وأكمل أن العقوبات الأمريكية تتركز على أفراد عائلة الأسد وتضمنت 14 عشر عقوبة شملت 6 أفراد من عائلة الأسد بالإضافة إلى عائلة زوجته وهي عائلة الأطرش.

وأوضح أن واشنطن تهدف من فرض العقوبات المالية على النظام السوري إلى وقف استثمارات الأسد وعائلته ومناصريه وعناصر نظامه.

Advertisements

وشدد على أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد على مواصلة المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وهو ما تأكد واشنطن أن العقوبات تطبق على الأسد وليس الشعب السوري.

أعلن متحدث باسم الخزانة الأمريكية، بأن واشنطن فرضت عقوبات على حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح المتحدث أن واشنطن استخدمت قانون قيصر، لفرض عقوبات على شخص وأربعة عشر كيانا، ساعدوا في تمويل الحكومة السورية.

وحذر المتحدث من أن الولايات المتحدة، ستبدأ التحرك لفرض عقوبات على أي شخص أو كيان، يجري معاملات مع نظام الأسد.