كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان لها اليوم الأربعاء، تسجيل 59,862 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل الولايات 4,339,997 حالة.

وأفاد المركز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، بأن حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا التي تم رصدها اليوم وصلت إلى 1,194 حالة، ليصبح بذلك الإجمالي لعدد الوفيات بـ "كوفيد-19" 148,866 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17,043مليون إصابة، بينهم أكثر من 666 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,564 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.