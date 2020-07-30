 كورونا تقتحم وكالة بنكية في بني ملال

أكدت التحاليل المخبرية، ليلة أمس الثلاثاء، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال خنيفرة، لترتفع الحصيلة الجهوية لعدد المصابين إلى 212 حالة مؤكدة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في جهة بني ملال خنيفرة، تعود إلى شابة تعمل في إحدى الوكالات البنكية في شارع محمد الخامس وسط المدينة، فيما جرى حصر جميع مخالطي المستخدمة في المؤسسة البنكية، قصد إخضاعهم للتحاليل المخبرية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تسجيل إصابة ثانية لشاب في إقليم الفقيه بنصالح قادم من مدينة طنجة، أكدت التحاليل المخبرية إصابته بكوفيد-19.