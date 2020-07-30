الملك: ندرك حجم الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمة وعواقبها ستكون قاسية رغم الجهود

أعلن الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، عن رصد اعتمادات جديدة لانعاش الاقتصاد، وتوجيه الحكومة محو دعم القطاعات المتضررة من مخلفات الجائحة.

وقال الملك في خطابه اليوم الأربعاء بمناسبة عيد العرش “إننا ندرك حجم الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمة ، ليس على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.

وأوضح الملك، أن انعكاسات الأزمة شملت مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا.

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وتحدث الملك عن صندوق مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء، قائلا “أثلج صدرنا أن هذه المبادرة، لقيت حماسا تلقائيا، وتضامنا متواصلا.وهو ما مكن من تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم”، حيث بلغت النفقات إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية.

وأعلن الملك عن رصد خمسة ملايير لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد، مشيرا إلى توجيهه للحكومة، لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها.

ونبه الملك إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة فإن العواقب قاسية، وقال “إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها”، داعيا إلى مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، خاصة أمام ما وصفه بالتراخي.