رئيسة جماعة المحمدية تتعرض لاعتداء داخل “الرحبة”

تعرضت رئيسة جماعة المحمدية، إيمان صبير، اليوم الأربعاء، لاعتداء لدى معاينتها لسوق للماشية، قالت إن جماعتها لم ترخص له، وأنه غير معروف أين وجهت مداخيله.

وحسب مصادر من جماعة المحمدية، فإن الشرطة الإدارية سبق لها أن عاينت هذا السوق، في الوقت الذي تقول الشركة التي تستغله إن لها محضرا لكرائه من عمالة المدينة.

وأوضحت ذات المصادر، أنه لا يوجد ما يفيد جراء العمالة للقطعة الأرضية لتخصص لبيع الأضاحي هذه السنة، خصوصا أن السلطات رفضت الترخيص للجماعة لتنظيم “الرحبة” بحجة أنها باتت مخصصة لإدماج السكن، في الوقت الذي استغلتها الشركة لذات الغرض.

وبالرغم من عدم ترخيص جماعة المحمدية لهذا السوق، فإن الشركة القائمة عليه تستخلص مبالغ مهمة من الباعة، حيث تفرض عليهم آداء 50 درهما عن الرأس الواحد، في الوقت الذي تقول رئيسة جماعة المحمدية “ماكنعرفوش فلوس الرحبة فين كتمشي”.

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وبحسب ذات المصادر، فإن الشرطة الإدارية أجرت ثلاث معاينات لهذا السوق، وتم استدعاء الأمن والسلطة للحضور، كما أنه قبل حلول الرئيسة بالمكان اليوم، أخبرت السلطات الأمنية بزيارتها لاتخاذ التدابير اللازمة، إلا أنه لم يسجل أي تدخل، كما أن الرئيسة تعرضت للضرب عند مخرج السوق، ليتم نقلها بشكل عاجل للمستشفى.

رئيسة جماعة المحمدية، تحمل السلطات مسؤولية هذا السوق الذي تتشبث بكونه غير مرخص له، كما حمل أعضاء في المجلس الجاعي السلطة مسؤولية ما تعرضت له الرئيسة اليوم.