أشاد الملك محمد السادس، بمستوى الوعي والانضباط والتجاوب الايجابي الذي أبان عنه المغاربة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وقيامهم بدورهم بكل جد ومسؤولية، بالإضافة إلى روح التضامن، سواء على المستوى الفردي أو من خلال مبادرات المجتمع المدني.
وقال الملك، في خطاب العرش، مساء اليوم الأربعاء، “سجلنا لحظات مؤثرة تجسد روح الوطنية العالية، منها اللحظات التي أدى فيها المواطنون النشيد الوطني من النوافذ، وتبادل التحيات بين رجال الأمن والمواطنين، والرعاية التي أبدوها للفئات الهشة والمسنين والمحتاجين”.
وقال الملك إن كورونا خلفت أزمة كبيرة لدى المواطنين، ليس فقط على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا، على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وشملت انعكاساتها قطاعات إنتاجية، أثرت على مداخيل الأسر وميزانية الدولة أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك: لحظات أداء المواطنين النشيد الوطني من النوافذ وتبادل التحية مع رجال الأمن خلال أزمة كورونا جعلني أشعر بالاعتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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