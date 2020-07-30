الملك يدعو لإصلاح عميق للوظيفة العمومية ويدعو لإنشاء وكالة جديدة

دعا الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إلى إصلاح عميق لقطاع الوظيفة العمومية.
وقال الملك، في خطابه مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد العرش، إنه يجب الإسراع بإصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة هيكلية له، قصد تحقيق أكبر قدر من الانسجام والرفع من فعاليته الاقتصادية.
ودعا الملك، لإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي، من أجل مواكبة مساهمة الدولة والمؤسسات العمومية.
وأكد الملك في خطابه، أن الهدف من كل المشاريع والإصلاحات، هو النهوض بالتنمية، مشددا على أن “الحماية الاجتماعية لكل المغاربة ستبقى شغلنا الشاغل”.
يشار إلى أن الملك تحدث اليوم عن القرارات التي تم اتخاذها في ظل جائحة كورونا، وقال إن القرارات كانت قاسية وصعبة ولكن أساسية لحماية الوطن والمواطن.
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