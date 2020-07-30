حليف لميركل: قرار أمريكا سحب قوات من ألمانيا يضعف حلف الأطلسي

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انتقد عضو بارز في تكتل المحافظين الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قرار الولايات المتحدة بسحب نحو 12 ألف جندي من البلاد ونقل المقر الأوروبي للجيش الأمريكي إلى بلجيكا.
وقال نوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني لصحيفة أوجسبيرجر ألجماينه ”بدلا من تعزيز قدرات حلف الأطلسي، فإن سحب القوات سيضعف الحلف“.
وأضاف ”فاعلية الجيش الأمريكي لا تزداد بل تتقلص، خاصة في ظل الوضع مع روسيا والنزاعات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط“.
كان الجيش الأمريكي قال يوم الأربعاء إنه سينقل مقره من شتوتجارت بألمانيا إلى بلجيكا، وذلك أثناء استعراضه لخطط أوسع لسحب 12 ألف جندي من ألمانيا بأوامر من الرئيس دونالد ترامب.
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