انت الان تتابع بايدن يعد بمكاسب هامة للأقليات حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن

تعهد المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، ببذل جهد تاريخي لمساعدة الأقليات في بلاده على التغلب على ما سماه "فجوة الثروة العرقية".

ونقلت وسائل إعلام عن بايدن قوله إنه إذا فاز في الانتخابات، التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فإنه يتعهد بتوفير عشرات المليارات من الدولارات لدعم الشركات الصغيرة التي تعود ملكيتها لأقليات عرقية من السود وذوي الأصول اللاتينية والسكان الأصليين، مع تمويل إضافي للإسكان والبنية التحتية منخفضة التكلفة.

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وانتقد بايدن، الذي سبق وشغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، خلال كلمة له في مسقط رأسه في ويلمنغتون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما إياه "بإذكاء نيران الانقسام والعنصرية عمدا للمساعدة في إحياء حملته".

تأتي تصريحاته بعد أسابيع من الاضطرابات العرقية وأزمة صحية أثرت بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية وبشكل خاص على مجتمعات السود وأصحاب الأصول اللاتينية.