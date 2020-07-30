شكرا لقرائتكم أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاوزت الولايات المتحدة الأربعاء عتبة 150 ألف وفاة جراء كوفيد-19، حسب تعداد وضعته جامعة جونز هوبكنز.

وكانت سلطات هذه الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات جراء الوباء في العالم، أعلنت الوفاة الأولى نهاية شباط/فبراير. ومذّاك، سجّلت 4,38 مليون إصابة حسب إحصاءات الجامعة.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة 150,034 عند الساعة 15,55 (19,55 ت غ)، في حين سجلت البرازيل 88539 وفاة، والمملكة المتحدة 45878 وفاة، والمكسيك 44876 وفاة وإيطاليا 35123 وفاة.

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وأحصت الولايات المتحدة الثلاثاء 1592 وفاة إضافية نتيجة كوفيد-19 خلال 24 ساعة، في حصيلة ثقيلة لم تسجل منذ شهرين ونصف.

وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية حزيران/يونيو، خاصة في جنوب وغرب البلاد.

وفلوريدا هي أكثر المناطق التي تثير القلق، إذ سجلت الأربعاء 216 وفاة إضافية جراء الفيروس، في حصيلة قياسية في الولاية السياحية التي تعاني تباطؤا في إجراء الفحوص ونقصا في تتبع مخالطي المصابين.

وفي الإجمال، أصيب 451,423 شخصا في فلوريدا، حسب الأرقام الرسمية، من بين عدد سكان يبلغ 21 مليونا.