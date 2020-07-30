«لم يستغرق أكثر من دقيقتين» وبحماية 3 مقاتلات متطورة .. ظهور مفاجئ للقاذفة الأمريكية الشبح «RQ-170»

نشرت سبوتنيك الروسية صوراً للطائرة RQ-170 Sentinel Stealth Spy Drone السرية، والتي وصلت إلى مصنع القوات الجوية الأمريكية الثاني والأربعين في بالمديل بولاية كاليفورنيا.

وقالت سبوتنيك الصور تعود لأحد شهود العيان والذي تمكن من إلتقاطها خلسة في الولايات المتحدة .

ظهور صادم

وأضافت سبوتنيك كان ظهور الطائرة المسيرة في شركة Lockheed Skunk Works مفاجئا، لا بل وصادما. لمدة 13 عامًا منذ أول ظهور لـ RQ-170، لم تكن هناك بيانات حول إنتاج أو اختبار الأجهزة في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، كانت رحلة وهبوط الطائرات المسيرة في النهار، حسب موقع "درايف".

تعمل الطائرة في ست مناطق

ووفقا للموقع، تعمل الطائرة في ست مناطق: مطار قندهار في أفغانستان، وقاعدة كوناسان في كوريا الجنوبية، وقاعدة أندرسن في غوام، ومطار تونوباه البروفيني الأرضي، وقاعدة كريش الجوية في نيفادا.

طائرات استطلاع على الأقل رافقت هبوط الطائرة

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وأكد شاهد عيان، أن ثلاث طائرات استطلاع على الأقل رافقت هبوط الطائرة المسيرة. حلقت RQ-170 Sentinel بشكل مذهل واختفت بسرعة من المدرج في أحد حظائر الطائرات. كل هذا لم يستغرق أكثر من دقيقتين.

نسخة من بي2 الأمريكية الشبحية

وتشبه الطائرة المسيرة RQ-170 Sentinel القاذفة ب 2 سبيريت وهى طائرة حربية أمريكية توجد عند سلاح الجو الأمريكي فقط.

صممت كقاذفة للصواريخ النووية خلال فترة الحرب الباردة.

وتعد أغلى أنواع الطائرات على الإطلاق إذ بلغت تكلفة الطائرة الواحدة من 737 إلى 929 مليون دولار ولهذا اكتفت الحكومة الأمريكية بواحد وعشرين طائرة من أصل 135 طائرة كان مقررا لها أن تنتج.

فيديو للطائرة بي2 الشبح الشهيرة