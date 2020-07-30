لحظة نقل أخطر «مقاتلة» روسية على متن طائرة عسكرية

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لرحلة غير العادية، نقلت طائرة النقل العسكرية "أنتي" أ إن-22 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلة ميغ-29 من مقاطعة موسكو إلى مطار ميغالوفو في تفير.
وقالت الوزارة: "تم نقل الطائرة مفككة. تم تركيب الأجنحة ووحدة الذيل بمساعدة رافعة أ إن-22، وتم تثبيت بدن الطائرة في مقصورة الشحن في طائرة النقل العملاقة".
في ميغالوفو، سيتم تجميع ميغ-29 مرة أخرى من قبل المتخصصين المحليين. سيتم تركيب الطائرة التي يتم تسليمها عن طريق الجو على أراضي مدرسة تفير سوفوروف العسكرية.
"أنتي" أ إن-22 هي أكبر طائرة توربينية في العالم. باع جناحيها 64 مترًا، وزن الإقلاع 227 طن، الحمولة 80 طنًا. يتم تشغيلها بواسطة أربعة محركات إن كي-12 مع ثماني مراوح طولها ستة أمتار.
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