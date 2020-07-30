شكرا لقرائتكم خبر عن رايحه فين يا منار.. سخرية على السوشيال ميديا من فيديو دعائى لأحد مرشحى الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثار مقطع فيديو دعائي أعده مؤيدي مرشح لمجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة.



لقطة من فيديو دعائي لأحد المرشحين

وظهر في مقطع الفيديو الدعائي، عدد من الرجال الجالسين وسط مزرعة وتقف بالقرب من بعض السيدات يدعمن مرشح لمجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية، حيث يتحدث أحد الرجال قائلا: "رايحه فين يا منار"، وهنا ترد عليه إحدى السيدات بأنها ذاهبة لانتخاب أحد المرشح، مشيرة إلى رمزه الانتخابي، ثم تطلق الزغاريد لحث الآخرين على التصويت من أجل هذا المرشح عن محافظة المنوفية.



لقطة من فيديو دعائي لأحد المرشحين

وسرعان من آثار هذا الإعلان الدعائي، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث لاقى الفيديو الدعائي انتقادات عديدة من قبل الذين تداولوا المقطع عبر منصات السوشيال.

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لقطة من فيديو دعائي لأحد المرشحين

على صعيد آخر، تستمر الدعاية الانتخابية للمرشحين التي انطلقت الأحد الماضي حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم 8 أغسطس الموافق يوم الصمت الانتخابى.

وحظر الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.