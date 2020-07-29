ليلة النطق بالحكم في قضية حمزة مون بي بي.. بطمة تغادر المحكمة والنطق سيتم غيابيا

في آخر مستجدات محاكمة الفنانة دنيا باطمة في قضية “حمزة مون بيبي”، كشفت مصادر “اليوم 24” أن المتهمات غادرن المحاكمة، قبل قليل، في انتظار نطق الحكم الابتدائي في القضية غيابيا.

وانطلقت جلسة دنيا باطمة وشقيقتعا ابتسام ومصممة الأزياء عائشة عياش، اليوم الأربعاء، في الساعة 11 صباحا، ولا زالت مستمرة لحدود الساعة، وتقوم هيئة المحكمة حاليا بالتأمل قبل إصدار حكمها.

و تتابع باطمة في حالة سراح، بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

وتواجه شقيقة دنيا بطمة، نفس التهم الموجهة لشقيقتها في نفس الملف، وذلك في حالة اعتقال، فيما دنيا متابعة في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

وتتابع، في حالة اعتقال كذلك، مصممة الأزياء “عائشة عياش”، بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد”.