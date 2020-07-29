بعد إصابتها بكورونا.. وفاة والدة اللاعب السابق يوسف السفري

فقد اللاعب المغربي السابق، يوسف السفري، والدته التي وافتها المنية اليوم الأربعاء، بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن السفري قبل أيام عن إصابة والدته، قبل أن يفقدها للأبد، الأمر الذي يؤزم وضعه النفسي، خضوصا أنه يخضع للحجر الصحي كونه من مخالطين والدته.

و شرعت صفحات فريق الرجاء البيضاوي على مواقع التواصل الاجتماعي، في الترحم على والدة السفري، وتعزية نجم فريقهم سابقا.

ويغيب يوسف السفري المدرب المساعد لنادي الرجاء الرياضي عن اللقاءات القادمة للفريق ، بسبب خضوعه للحجر الصحي، بعد اكتشاف اصابة والدته بالفيروس.