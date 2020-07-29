دعا الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إلى البدء في تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة.
وقال الملك، في خطابه اليوم بمناسبة عيد العرش، قبل قليل، إنه سبق له أن وجه الدعوة للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية التي قال إنها مطبوعة بالتشتت .
وأضاف الملك أن “الوقت قد حان لإطلاق هذه العملية”، داعيا للشروع ابتداء من يناير 2026 في البدء في تعميم التغطية الاجتماعية والتعويضات العائلية.
ويقول الملك إن المشروع يتطلب إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية للرفع من فعاليتها، مضيفا أنه “ينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل”.
ولبلوغ هذا الهدف حسب الملك، فإنه من الضروري إعمال النزاهة والشفافية والحق والإنصاف والابتعاد عن الاستغلال السياسوي لهذا المشروع.
وتوجه الملك لكل القوى الديمقراطية إلى البدء في مشروع تعميم التغطية الصحية بدون استثناء للانخراط القوي في الجهود الوطنية لتجاوز هذه المرحلة لتي تعيشها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك في خطاب العرش: التغطية الصحية لجميع المواطنين ابتداء من يناير 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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