فرح وزغاريد…لحظة مغادرة المرضى اعمراشن ومعتقلي الريف السجن وهم يرفعون شارات النصر-فيديو

فيديو: يونس الميموني

استقبلت عائلات المعتقلين على خلفية الحراك، اليوم الأربعاء، بسجن طنجة2، أبنائهم المفرج عنهم بعفو ملكي، بفرح وزغاريد.

ومن ضمن المعتقلين المفرج عنهم المرتضى اعمراشا المتابع بتهم تتعلق بالإرهاب، المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا.

ونقلت حافلة المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي من سجن طنجة 2 في اتجاه مدينتهم الحسيمة، عبر الطريق الساحلية “الجبهة”.

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وأصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص بمناسبة عيد العرش، من بين هؤلاء موجودون في حالة سراح، ومحكومون من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1446 شخصا.