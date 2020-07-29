ترامب يأمر بتمديد سياسات الطوارئ الخاصة بلبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بتمديد سياسات الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان، والمعلنة عام 2007، لعام إضافي، قبيل انتهائها في الأول من آب/ أغسطس المقبل، وذلك في رسالة وجهها إلى الكونغرس، ونُشرت في موقع البيت الأبيض، إثر استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان.

وأعلن ترامب قراره، بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة للتعامل مع أي تهديد استثنائي للأمن القومي والسياسيات الخارجية للولايات المتحدة.

وقال ترامب في رسالته: "يؤدي استمرار الأنشطة المهددة للاستقرار بينها عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله إلى تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة".

وأضاف: "هذه الأنشطة تشكل تهديدا غير عادي واستثنائيا للأمن الوطني والسياسة الخارجية لواشنطن. لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان إلى ما بعد الأول من أغسطس المقبل".

وأعلنت حالة الطوارئ الأميركية المتعلقة بلبنان، عام 2007، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الذي تشكله أفعال أشخاص معينين لتقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديمقراطيا والمؤسسات الديمقراطية؛ إضافة إلى المساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية.