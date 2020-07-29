كورونا: إصابة أكثر من 6 آلاف موظّف رعاية صحية في إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المجلس الطبي الإيراني، الأربعاء، إن أكثر من 6 آلاف من العاملين بمجال الرعاية الصحية في البلاد، أصيبوا بفيروس كورونا، ونفى وزير الصحة الفرنسي، أوليفر فيران، دخول بلاده في موجة ثانية من تفشي الفيروس، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن نائب رئيس المجلس، علي فتاحي، قوله: "حتى الآن، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية أكثر من 6 آلاف شخص".

وذكر فتاحي أن 22 بالمئة من المصابين كانوا من الممرضات و20 في المئة من الأطباء، وأن 140 عاملا في الرعاية الصحية فقدوا حياتهم حتى الآن الإصابة بكورونا.

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة بالفيروس، في مدينة قم شمالي البلاد.

وحتى يوم الأربعاء، توفي 16 ألف و343 شخصًا في إيران جراء الإصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المصابين في البلاد 298 ألف و909 مصابًا.

وفي سياق آخر، نفى وزير الصحة الفرنسي، دخول بلاده في موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية.

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وحذر فيران، خلال لقاء تلفزيوني أجراه، الأربعاء، مع قناة "إل سي اي" الفرنسية، من وجود مؤشرات لتسارع انتشار الفيروس.

وأكد أن تجنب وقوع موجة ثانية من تفشي كورونا، لا يكون إلا من خلال الالتزام بالتدابير.

وأضاف: "كنا نظن أن كوفيد-19 قد انتهى، لكننا نلحظ عودته، نحن بحاجة للقاح".

وأوضح أن بلاده زادت من أعداد فحوصات الكشف عن الفيروس، لتصل إلى 500 ألف أسبوعيا.

وحتى الأربعاء، بلغت حصيلة وفيات كورونا في فرنسا، 30 ألفا و223، والإصابات 213 ألفا و341.