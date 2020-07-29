كورونا يتسبب بارتفاع الوفيات في أوروبا بنسبة 50%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت إحصائية جديدة في معهد "إنسي" الفرنسي للإحصاءات، أن فيروس كورونا قد تسبّب في ارتفاع معدل الوفيات في أوروبا بنسبة 50 في المئة بين نهاية آذار/ مارس وبداية نيسان/ أبريل، وأوضح أن الدول الأكثر تضررًا هي فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا.

وفي حين كانت الوفيات في السنوات السابقة تميل إلى الانخفاض في شهر آذار/ مارس بعد الإنفلونزا الموسمية، ارتفعت بشكل كبير هذا العام في ظل الجائحة، وبلغت ذروتها في فرنسا كما في أوروبا في 30 آذار/مارس، وفق ما أظهر المعهد الفرنسي، الأربعاء.

وبين 30 آذار/ مارس و6 نيسان/ أبريل، تم تسجيل المزيد من الوفيات بنسبة 50 في المئة في أوروبا مقارنة بعدد الوفيات في الأسبوع نفسه للفترة بين السنوات 2016-2019.

ووصلت هذه النسبة إلى 60 في المئة في فرنسا، و155 في المئة في إسبانيا، و91 في المئة في بلجيكا، و67 في المئة في إيطاليا.

ثم تراجع عدد الوفيات تدريجيًا ليختفي تقريبًا في بداية أيار/ مايو.

Advertisements

وعلى نطاق أوسع، فإن النسبة الأكبر تقريبا (84 في المئة) من الوفيات الإضافية التي لوحظت في 21 دولة أوروبية، سجلت في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا.

وبلغت نسبة الوفيات الإضافية 71 في المئة في إسبانيا، و49 في المئة في إيطاليا، و44 في المئة في بلجيكا و28 في المئة في فرنسا، طوال الأسابيع الثمانية، عندما كان تفشي الوباء أكثر حدة.

وعلى العكس، في ألمانيا - البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أوروبا، فإن معدل الوفيات الإضافية كان أقل بكثير (4 في المئة خلال الفترة نفسها) كما هي الحال بالنسبة إلى جزء كبير من بلدان وسط أوروبا وشرقها.

وفي عموم أوروبا، يعود الجزء الأكبر من الوفيات إلى الرجال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ولا سيما أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.