شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل وزير الجيش الأمريكي والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يوليه 2020 استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البطين .. رايان مكارثي وزير الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements و بحث بن زايد و وزير الجيش الأمريكي .. علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية. حضر اللقاء.. الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية .

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