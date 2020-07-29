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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفيا التهاني بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يوليه 2020
تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة ــ خلال اتصال هاتفي ــ أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. داعيين الله تعالى أن ينعم على البلدين وشعبيهما الشقيقين دوام التقدم والرخاء والازدهار.
كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالته تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بهذه المناسبة المباركة .. وتمنياته لجلالته موفور الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد وأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة وقد حقق الشعب العماني الشقيق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.
من جانبه أعرب سلطان عمان عن أسمى تهانيه إليهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. سائلا المولى تعالى أن يديم على الجميع الصحة والسعادة ويعيد على شعب الإمارات هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالعزة والرفعة.
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