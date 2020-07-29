شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد.. البرازيل تسجل 70 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه أمس، حيث بلغت الإصابات الجديدة 70074 والوفيات 1595.

وطبقاً لأرقام الوزارة فإن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 90134 وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد.