شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي: «اتفاق الرياض» خطوة مهمة لاستقرار اليمن والان نبدء بالتفاصيل
رحّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، بالدور المحوري للمملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد غريفيثس أمس، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة مهمة باتجاه إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
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