شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتراجع في مصر.. 409 إصابات جديدة و37 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الأربعاء، تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 465 الثلاثاء، و37 حالة وفاة انخفاضا من 39.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالة تم شفاؤها، و 4728 حالة وفاة"