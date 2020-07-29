شكرا لقرائتكم خبر عن 826 في يوم.. المغرب يسجل أعلى إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بإحصائه 826 حالة منذ ظهوره في البلاد في الثاني من مارس الماضي. وأضافت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد الوفيات بلغ 334 بعد الإعلان عن سبع وفيات جديدة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 17125 بعد تعافي 59 شخصاً، أما عدد الحالات الحرجة وصل إلى 81 حالةً.

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