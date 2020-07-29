اخبار العالم

ترامب يُعلن الطوارئ في جزر فيرجن بسبب إعصار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يُعلن الطوارئ في جزر فيرجن بسبب إعصار والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في أراضي جزر فيرجن الأمريكية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة في الإقليم بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن الإعصار المداري المحتمل التاسع بدءاً من 27 يوليو 2020.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أوضح أن الإعلان سيسمح لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة لتدابير الطوارئ، وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.

وأكد البيت الأبيض أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة، التي تقتصر على المساعدة الفيدرالية المباشرة وتعويضات الرعاية الجماعية بما في ذلك الإجلاء ودعم المأوى بتمويل اتحادي بنسبة 75 في المائة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يُعلن الطوارئ في جزر فيرجن بسبب إعصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا